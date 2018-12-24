احتضان وبكاء.. 7 مشاهد تلخص احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حفل متحدى الإعاقة وذوى الاحتياجات الخاصة، الذى نظمته وزارتى التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة، بهدف عرض جهود الحكومة فى مجال ذوى الإعاقة.





تلاوة القرآن

استهل القارئ خالد الجارحي حفل لليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والمنعقد بمركز المنارة في التجمع الخامس، تحت شعار قادرون باختلاف؛ وما تيسر من سورة إبراهيم.





فرقة ذوي القدرات الخاصة تغني "ادخلوها آمنين"

أدت فرقة ذوي القدرات الخاصة في احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة أغنية "ادخلوها سالمين".





وجاءت كلمات أغنية" ادخلوها سالمين" لو لفيت الدنيا بحالها.. لو لفيت ورحت وجيت وعرفت وشفت وقلت لقيت جنتي وارتحت واتمعت بسحر جمالها".





السيسي يلقي التحية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإلقاء التحية الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة، ورفع الرئيس عبدالفتاح السيسى، زراعيه أمامه وقام بهز أصابعه العشر فى كلتا يديه، وهى التحية التى قام ذوى الإحتياجات بالقيام بها خلال الحفل.





السيسي يحضتن طفلة

واحتضن الرئيس عبدالفتاح السيسي، طفلة مشاركة في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات.





وفوجئ الرئيس، بقدوم طفلة من ذوي القدرات الخاصة وهي تجري من بعيد، وتهرول ناحيته لتقوم باحتضانه.





فيلم تسجيلي

وشاهد الرئيس فيلمًا تسجيليًا عن إنجازات وزارة التضامن، حيث أكد الفيلم أنه لأول مرة يتم دمج 260 طال وطالبة ضعاف السمع في المدارس، وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.





وعرض الفيلم، جميع الأدوار التى تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي من أجل الأشخاص ذوي الإعاقة، ويليه كلمة لوزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي.





السيسي يصافح منتخب الكارتيه

وصعد الرئيس السيسي، مسرح مركز المنارة للمؤتمرات، لتهنئة منتخب مصر لذوى الإعاقة والفائز ببطولة العالم للكارتيه في أسبانيا، بعد تأديتهم عرضا لمهارات الفنون القتالية خلال احتفالية "قادرون باختلاف"، باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة والشخصيات العامة.





وصافح الرئيس السيسي أعضاء منتخب مصر، واستمع إلى مشكلاتهم وطموحاتهم وآمالهم، وقال أحدهم: "أنا بشكر حضرتك جدا إنك لبيت رغبتنا وسلمت علينا، إحنا كان نفسنا نشوفك من زمان ومش مصدقين والحمد لله، أحنا بنوعد حضرتك أننا نرفع علم مصر كل سنة زي ما رفعناه في أسبانيا وخدنا تاني ترتيب عالم".





فيما قالت أخرى: "متشكرة جدا إنك تطلعلنا لحد عندنا هنا، وسعيدة جدا وبشكرك جدا"، حتى رد عليها الرئيس: "من عيني".





بكاء

وبكى الرئيس السيسي، بعد مصافحته وتهنئته لمنتخب مصر لذوي الإعاقة، والفائز ببطولة العالم في إسبانيا، بعد عرضهم للكاراتيه، وأثناء حديث الفنانة رجاء الجداوي على خشبة المسرح.





وأعلن الرئيس، في أبريل 2017، تخصيص 2018 عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة في مصر، استجابة لاقتراح شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، في أثناء حوار مع الشباب خلال المؤتمر الدوري الثالث للشباب بمدينة الإسماعيلية.



