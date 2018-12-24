"السيسي": 10 مليون منزل بهم أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "أعتقد إن نفس الإحساس الموجود عندي بالرضا والرحمة والمحبة والبركة موجود في كل بيت فيه طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة".



وأوضح "السيسي"، خلال كلمته باحتفالية اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، أن نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة 10%، أي يوجد 10 مليون منزل بهم أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.



ورد أحد الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، قائلًا: "إنت قدها يا ريس".



وطلب "الأطفال"، من الرئيس السيسي التقاط صورة تذكارية معه، وقام الرئيس باحتضان الأطفال والتقط صورة معهم.



ويقام الحفل في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وينظمهما الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، بمشاركة وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعي.



ويشارك في الاحتفالية عدد من النجوم منهم أشرف عبدالباقي وأمير شاهين وعمرو يوسف ومن المقرر أن تشارك الفنانة دنيا سمير غانم بغناء أغنية جديدة باسم «نفس الحروف».

