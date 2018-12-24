سينما البحر المتوسط بالهناجر 31 ديسمبر الجاري

تعرض قاعة سينما الهناجر – بساحة الأوبرا المصرية في الخامسة مساء الاثنين 31 ديسمبر فيلم "الحياة الفوضوية لندي كاديتشي" من إخراج "مارتا بيدال"، استمراراَ لعروض سينما دول البحر المتوسط، والتي تقيمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية.

تدور أحداث الفيلم حول "ندي" الأم التي تحاول علاج ابنتها من مرض التوحد رغم حالتها المادية الصعبة وذلك بالعودة إلي موطنها الأصلي لتتصالح مع ماضيها وتتقبل الوضع الجديد .

يعقب عرض الفيلم ندوة يديرها الناقد السينمائي د. ياقوت الديب.