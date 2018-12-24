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أحلام تغازل نفسها على "إنستجرام" بدون ميكياج (صورة)

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 05:59 م
أحلام تغازل نفسها على إنستجرام بدون ميكياج (صورة)
أحلام
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الفجر الفني
 
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شاركت الفنانة الإماراتية صورة مع جمهورها، من داخل منزلها وظهرت بإطلالة بدون "ميك آب"، وتغزلت بشكلها كعادتها.

 

وعلقت "أحلام"، على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، قائلة: "حتى من غير مكياج حلوة.. أدري أدري".

 

يُذكر أنه بعد أن أعلنت أحلام عن حفلة تخص النساء فقط في السعودية، وتحديدا في "جازان"، شنّ العديد من السعوديين والسعوديات هجوما على أحلام تحت هاشتاغ "مقاطعة حفلة أحلام". وجاء هذا الهجوم بعد أن سبق وأكدت أحلام بمنشور على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معارضتها لقرار السماح للمرأة السعودية بالقيادة.

 

جدير بالذكر بعد أن أعلنت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ عن حفلة تخص النساء فقط في المملكة العربية السعودية وتحديدا في "جازان"، شنّ العديد من السعوديين والسعوديات هجوما على أحلام تحت هاشتاج "مقاطعة حفلة أحلام".

 

وجاء هذا الهجوم بعد أن سبق وأكّدت أحلام بمنشور على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي معارضتها لقرار السماح للمرأة السعودية بالقيادة.

 

بدورهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمعارضون "من عارضوا فكرة حفل أحلام في السعودية"، نشروا صورا لتصريحات أحلام السابقة حول هذا الموضوع، من بينها: "هههه يا عمري تعرفون وش احس به أني أكيد الملكة وان موضوع السواقة في السعودية أنا اللي منعته هههه واي بطني مساكين".

 

ومن بين التعليقات التي وردت من قبل المتابعين: "لا هلا ولا مرحبا بذا الوجه، إلغاء حفلتها مطالب لكل بنت سعودية عندها كرامة وعزة".

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