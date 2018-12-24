نشرة أخبار السادسة.. البرلمان يوافق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين مصر والصين

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توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة المسائية، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ استعدادات مكثفة للقوات المسلحة و"الداخلية" لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد.

البرلمان يوافق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين مصر والصين

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الاثنين، علي قرار الرئيس رقم 498 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي مصر والصين، والموقعة في الصين بتاريخ 1 سبتمبر 2018.

ننشر نص اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

أصدرت منذ قليل اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتضمن القرار أن تلتزم جميع الوزارات وغيرها من الجهات المعنية بتطبيق أحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة كل فيما يخصه بإصدار القرارات التنظيمية، اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.

استعدادات مكثفة للقوات المسلحة و"الداخلية" لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد

اتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة كافة الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين الاحتفالات برأس السنة وعيد الميلاد المجيد بكافه محافظات الجمهورية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

تهديد الرئيس الفرنسي بالقتل

كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية عن كيفية معاناة الرئيس إيمانويل ماكرون من أزمة حركة "السترات الصفراء"، حيث تعرض للإهانة والتهديد أثناء تفقده لبلدة "بوي أون فيلاي" في الرابع من ديسمبر الماضي.

مقتل 17 شخصا فى هجوم مسلح شمالي نيجيريا

أعلنت الشرطة في نيجيريا مقتل 17 شخصا في هجوم شنه مسلحون على منطقة "مارادوم" التابعة لولاية "زامفارا" شمال البلاد حسبما أفاد راديو (فرنسا الدولي) اليوم الاثنين.