شاهد.. أحمد فلوكس وهنا شيحة يشاركان في احتفالية "قادرون باختلاف"

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شارك الفنان أحمد فلوكس، وزوجته الفنانة هنا شيحة، أحدث زوجين بالوسط الفني في احتفالية اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة تحت شعار "قادرون باختلاف"، وقاما بالدخول للمشرح بإصحاب 6 أطفال يرتدون ملابس بالية.



وداعبت الفنانة رجاء الجداوي "فلوكس" وزوجته، قائلة: "ألف مبروك يا أحمد ربنا يسعدكم، وعقبال ماتجيبوا ولاد قدهم".



وتقام الآن احتفالية اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من الفنانين ورجال المجتمع.



ويقام الحفل في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وينظمهما الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، بمشاركة وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعي.



وسيتم تكريم عدد من النماذج الناجحة من ذوي الاعاقة عقب افتتاح المعرض الخاصة بمنتجاتهم.

