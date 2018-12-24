الداخلية تنفي أن الشخص الذي تمّ إيقافه في حالة هستيرية كان متناولا للمخدرات



وقد تمّ تقديمه إلى مقر مركز الأمن الوطني بالبلفيدير وباستشارة النيابة العمومية في شأنه أذنت بالتحرير عليه وإخلاء سبيله علما أنه لم يرغب في تتبع المعتدين عليه.



وأوضحت في بلاغ اليوم الإثنين 24 ديسمبر 2018 أنه اغتاظ بعد تعرضه للاعتداء بالعنف من قبل مواطنين بمحطة المترو "نهج فلسطين"، عندما كان يركض محاولا اللحاق بمقترف عملية سرقة بالنشل بعربة المترو، ظنا منهم أنه هو من قام بعملية السرقة.