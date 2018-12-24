أبطال مصر للكارتية من ذوي الإعاقة لـ السيسي: "مش مصدقين إنك بتسلم علينا"
الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 05:49 م
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صعد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مسرح احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة ليصافح أبطال مصر للكارتية من ذوي الإعاقة، في لفته إنسانية منه.
وقال أحد الأبطال للرئيس: "بشكر حضرتك إنك لبيت رغبتنا وسلمت علينا، كان نفسنا نشوفك من زمان، إحنا مش مصدقين، وبنوعد حضرتك نرفع علم مصر زي ما رفعناه في أسبانيا".
وعلقت آخرى: "أنا سعيدة وبشكر حضرتك جدًا"، ورد الرئيس قائلاً: "علي عيني".
وتقام احتفالية اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من الفنانين ورجال المجتمع.
ويقام الحفل في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وينظمهما الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، بمشاركة وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعي.
ويشارك في الاحتفالية عدد من النجوم منهم أشرف عبدالباقي وأمير شاهين وعمرو يوسف ومن المقرر أن تشارك الفنانة دنيا سمير غانم بغناء أغنية جديدة باسم «نفس الحروف».
كما يتم تكريم عدد من النماذج الناجحة من ذوي الاعاقة عقب افتتاح المعرض الخاصة بمنتجاتهم.
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