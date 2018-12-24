أبطال مصر للكارتية من ذوي الإعاقة لـ السيسي: "مش مصدقين إنك بتسلم علينا"

صعد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مسرح احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة ليصافح أبطال مصر للكارتية من ذوي الإعاقة، في لفته إنسانية منه.





وقال أحد الأبطال للرئيس: "بشكر حضرتك إنك لبيت رغبتنا وسلمت علينا، كان نفسنا نشوفك من زمان، إحنا مش مصدقين، وبنوعد حضرتك نرفع علم مصر زي ما رفعناه في أسبانيا".



