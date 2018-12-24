ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"طرب زمان" حفل غنائي بالمانسترلي الخميس المقبل

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 05:51 م
طرب زمان حفل غنائي بالمانسترلي الخميس المقبل
"طرب زمان"
طباعة
Advertisements
أحمد رمضان متولي
 
Advertisements

يقيم متحف أم كلثوم بقصر المانسترلي بمنيل الروضة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء الخميس 27 ديسمبر، بمناسبة ذكري ميلاد كوكب الشرق حفل فني لفرقة "طرب زمان".

 

الحفل بقيادة الدكتور عاطف إمام وبمشاركة المطربين حسناء، رضوي سعيد، ثريا مدحت، بالإضافة  لعزف على آله القانون للفنان جمال عبد المنعم.

 

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من أشهر الأغاني التي تغنت بها كوكب الشرق من ألحان رياض السنباطي، محمد القصبجي، زكريا احمد، محمد عبد الوهاب، بليغ حمدي.

 

يذكر أن فرقة طرب زمان تأسست عام 2015 تحت اشراف د. مها العربى ، تولى قيادتها العديد من العمداء السابقين للمعهد العالي للموسيقي العربية ، حيث تضم أمهر العازفين بمصر، كما شاركت الفرقة بمهرجان "القرين الثالث والعشرين" بدولة الكويت عام 2016، كذلك العديد من الحفلات بدار الأوبرا المصرية والمراكز الثقافية ومراكز الإبداع.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
سريع وادي زم
x
19:00
الجيش الملكي