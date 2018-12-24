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خالد سليم يطرح أغنيه "لسه كبير" الأسبوع المقبل

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 05:49 م
خالد سليم يطرح أغنيه لسه كبير الأسبوع المقبل
خالد سليم
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أحمد رمضان متولي
 
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يطرح النجم خالد سليم، أغنيته الجديدة "لسه كبير" بشكل رسمى على موقع الفيديوهات يوتيوب والسوشيال ميديا الأسبوع المقبل، والأغنية من كلمات وليد الغزالى، وألحان كريم محسن، توزيع كريم عبد الوهاب، ميكس وديجيتال ماستر م. أمير محروس، وذلك بعد أن قام بطرح برومو الأغنية.

 

فى السياق ذاته تعد أغنية "لسه كبير" عودة قوية للنجم خالد سليم للساحة الغنائية، لاسيما أن آخر أعماله الغنائية كانت فى 2016، تحديدا ألبومه الأخير "أستاذ الهوى"، والذى حقق نجاحا كبيرا وقت طرحه، وتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين.

 

يشار إلى أنه يعرض لخالد سليم حالياً مسلسل "أبواب الشك"، ويشارك فى بطولته أحمد صلاح حسنى، نبيل عيسى، عائشة بن أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، لقاء الخميسى، وآخرون، تأليف محمد ناير، إخراج أحمد سمير فرج، وينتمى العمل لنوعية مسلسلات الـ 60 حلقة.

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