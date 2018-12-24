دنيا سمير غانم تشارك بأغنية "نفس الحروف" في احتفالية ذوي الاحتياجات الخاصة

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم، عدد من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة غناء أغنية "نفس الحروف"، للتعبير عن أن الأشخاص ذوي القدرات الخاصة لهم نفس حقوق الأشخاص العاديين.





وتقام الآن احتفالية اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من الفنانين ورجال المجتمع.





ويقام الحفل في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وينظمهما الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، بمشاركة وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعي.



