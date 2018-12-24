تقارير.. صفقة تبادلية نارية تعيد أوزيل لريال مدريد

اشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن نادي أرسنال قد يعقد صفقة تبادلية مع ريال مدريد خلال الفترة القادمة لتعزيز صفوف الفريقين بالميركاتو.









ذكر موقع ديفنسا سنترال الإسباني، أن أرسنال يتجه للتعاقد مع إيسكو في الفترة القادمة وهو ما قد يدفع ريال مدريد لطلب ضم مسعود أوزيل في صفقة تبادلية.









واشار الموقع، إلى أن أوزيل رحل عن ريال مدريد من الباب الخلفي ولكن هناك احتمالية لعودته من جديد إذا تعاقد النادي مع المدرب جوزيه مورينيو والذي تربطه علاقة جيدة مع الألماني أوزيل.









على الجانب الأخر تحوم شكوك كبيرة حول استمرار إيسكو مع ريال مدريد بعد توتر علاقته مع المدرب سولاري ويعد واحد من اللاعبين المطلوبين في أرسنال برغبة واضحة من إيمري.



