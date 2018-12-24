كل ما تود معرفته عن حقل نور × 10 معلومات

يعد مشروع تنمية حقل ظهر العملاق لإنتاج الغاز بالبحر المتوسط واحدا من أهم الاكتشافات الغازية، التى تحققت خلال الفترة الأخيرة فى مصر ، ويعود إليه الفضل فى جذب أنظار كبار شركات البترول والغاز العالمية إلى مصر وخاصة المياه العميقة فى البحر المتوسط، حيث تحدث عنه الدكتور رمضان أبوالعلا، أستاذ هندسة البترول نائب رئيس جامعة فاروس بالإسكندرية، قائلا :"إن منطقة شمال سيناء ستكون واعدة، حيث يحتوي على 220 تريليون متر مكعب غاز"، لذا تقدم "الفجر"، كل ما تود معرفته عن حقل نور، وذلك من خلال السطور القادمة.

1- حقل "نور" بمنطقة امتياز "شروق" بشرق البحر المتوسط في المياه الاقتصادية المصرية.

2- يقع حقل "نور" على مساحة قدرها 100 كم مربع والتي يقع بها حقل ظهر، والتى تعتبر شركة "إيني" الإيطالية المالك الأصلي لمنطقة امتياز"شروق".

3- حجم الاحتياطي من الغاز في حقل "نور" سوف يفوق احتياطي حقل ظهر.

4- سيتم الإعلان عن حجم الاحتياطات الرسمية الخاصة به والإنتاج اليومي بعد الانتهاء من تجميع البيانات.

5- تقدر احتياطيات الحقل الجديد المبدئية بأكثر من ضعف الاحتياطي لحقل ظهر البالغ 30 تريليون قدم مكعب، وهو ما يعني أن احتياطي حقل نور سوف يتعدى 60 تريليون قدم مكعب من الغاز.

6- تقع منطقة نور بمنطقة امتياز شمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط، على بعد نحو 50 - 60 كيلو متر مربع من ساحل البحر المتوسط، وتقع فى جنوب شرق منطقة شروق البحرية، التى تضم حقل ظهر العملاق أحد أكبر حقول الغاز الموجودة بمنطقة شرق البحر المتوسط.

7- تصل مساحة منطقة نور إلى نحو 800 كيلو متر مربع داخل منطقة امتياز شمال سيناء البحرية.

8- بالإضافة إلى نحو 15% تستحوذ عليها شركة ثروة المصرية من حصة الشريك الأجنبى، فإن حصة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس ستتراوح ما بين 70 – 82% وهو رقم مميز للغاية بالمقارنة مع العديد من الاتفاقيات.

9- تقدر احتياطيات الحقل، بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، بما يوازى 135% من احتياطيات مصر من الزيت الخام.

10- ويبلغ الإنتاج من حقل ظهر حاليا نحو 1.1 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز، ومتوقع أن يصل إلى نحو 1.750 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز بحلول شهر أغسطس المقبل، قبل أن يصل إلى نحو 2 مليار قدم يوميا قبل نهاية العام الحالى، و2.7 مليار قدم مكعب مع منتصف العام المقبل.