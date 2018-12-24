قال وليد محمود، رئيس مجلس إدارة شركة بروفيجين للتسويق الرياضي إن توقيع العقود مع النادي الأهلي كشريك استراتيجي لإقامة معرض سبورتكس في الفترة من 7- 9 مارس المقبل، هو أمر يدعو إلى الفخر باعتبار النادي الأهلي أحد أهم عناصر التسويق الرياضي في العالم وليس مصر فحسب.

رئيس شركة بروفيجين: التعاقد مع الأهلي أمر يدعو للفخر





وأضاف أن الشراكة مع اسم بحجم النادي الأهلي سيزيد من قوة المعرض الذي يقام للعام الثالث على التوالي بأرض المعارض وتحت إشراف وزارة الشباب والرياضة.

وأوضح أن النادي لن يتحمل أية تكاليف، بل سيكون شريكا في التسويق والتنظيم للمعرض ومن خلال اسم وشعار النادي الأهلي، وسيكون شريكا في هامش الربح وفقا للنسب المحددة في العقود.

وأتم وليد محمود بأن معرض سبورتكس هو عبارة عن صرح وملتقى لكل الماركات الرياضية العالمية والمحلية بكل أنواعها؛ سواء معدات أو ملابس أو أجهزة أو مكملات غذائية، وهو ما يتيح فرصة لكل المستثمرين وأصحاب الاهتمامات الرياضية والمستوقين للالتقاء في مكان واحد.