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العراق ينفي الاتفاق على دخول قواته إلى الأراضي السورية

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 04:27 م
العراق ينفي الاتفاق على دخول قواته إلى الأراضي السورية
أرشيفية
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وكالات
 
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نفت قيادة العمليات المشتركة، في العراق، اليوم الإثنين، ما تداولته بعض وسائل الإعلام، بشأن وجود اتفاق أو مفاوضات حول السماح للقوات العراقية المسلحة بالدخول لمسافة نحو70 كيلو متراً في الأراضي السورية.

 

وقالت قيادة العمليات المشتركة، في بيان صحفي اليوم، إن "القوات العراقية على أهبة الاستعداد للتصدي لأي محاولات تسلل، وأن قواتنا تؤمن الحدود العراقية السورية بشكل كامل".

 

ودعت القيادة "وسائل الإعلام إلى عدم الترويج لأخبار غير صحيحة، والاعتماد على الجهات الرسمية والمخولة بذلك".

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