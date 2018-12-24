10.2 % تراجع في عجز الميزان التجاري المصري خلال سبتمبر الماضي
الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 04:18 م
الفجر الاقتصادي
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كشفت النشرة الشهرة لبيانات التجارة الخارجية سبتمبر 2018، الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، وبـلغت قيـمة العجــز في الميـزان التجــاري 3 مليــار دولار خـــلال شهر سبتمبر 2018 مقابل 3.35 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة إنخفاض قدرها 10.2 ٪.
إرتفعت قيمـــة الصــادرات بنسبــــة 21.7 ٪ حيـث بلغـت 2.32 مليــار دولار خـلال شهــر سبتمبر 2018 مقابل 1.90 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (البترول الخام بنسبه 36.0 ٪،ملابس جاهزة بنسبة 39.5 ٪ ، أسمدة بنسبة 55.6 ٪،لدائن بأشكالها الأولية " بلاستيك " بنسبة 12.9 ٪).
بينما إنخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر سبتمبر 2018 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـــام السابق وأهمها (فواكه طازجه بنسبة 4.5 ٪، صابون ومحضرات تنظيف بنسبة 22.6 ٪، بلاط وأدوات صحيه وخزفيه بنسبة 3.2 ٪، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 14.4 ٪ ).
إرتفعت قيمـة الواردات بنسبة 1.4٪ حيث بلغـت 5.32 مليار دولار خـلال شهر سبتمبر 2018 مقابل 5.25 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها:
(أدوية ومحضرات صيدله بنسبة 11.4 ٪ ،فول صويا بنسبة 16.5 ٪ ،أجزاء للسيارات بنسبة 20.5٪، أنابيب ومواسير ولوازمها من حديد أو صلب بنسبة 14.5 ٪).
بينما إنخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر سبتمبر 2018 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهــمها : (مواد أوليه من حديد أو صلب بنسبــة 16.7 ٪, قمح بنسبة 37.9 ٪، منتجات البترول بنسبة 36.0 ٪ ،لدائن بأشكالها الأولية " بلاستيك " بنسبة 20.5 ٪).
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، إلغاء سعر "الدولار الجمركي" للسلع الغير الضرورية والترفيهية، مع اسـتمرار تثبيت معدلاته الحالية، 16 جنيها، بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018، ولمدة شهر.
أما بالنسبة للسلع الغير ضرورية والترفيهية، مثل الكافيار، الجمبري، إستاكوزا، أسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، أغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها)، فإنها ستخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزي، بالإضافة إلى بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي بأنواعها، إلى جانب الواردات التي لها مثيل محلي مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وغيرها، حفاظا على الصناعة المحلية المثيلة، كذلك بعض الواردات الأخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك، بدءا من ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31 ديسمبر 2018.
وأشار وزير المالية، إلى أنه جرى تحديد قائمة السلع التي سيطبق عليها سعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزي بعد العرض على المجموعة الوزارية الاقتصادية وبالتنسيق التام مع وزارة التجارة والصناعة.
وأضاف معيط، أنه تسهيلا للمواقع الجمركية، فإنه سيتم احتساب متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزي عن الشهر السابق، وهو ما يضمن أن يكون سعر الدولار الجمركي محددا ومستقرا.
وأوضح وزير المالية، أن سعر الدولار الجمركي الجديد والذي سيخضع لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي يساهم في زيادة حصيلة الضريبة على القيمة المضافة للسلع الاستفزازية والترفيهية، إذ أنه لا مبرر لاستمرار تمتعها بسعر الدولار الجمركي المخفض "16 جنيها".
وأضاف، أنه قد تم مراعاة عدم المساس بالمواد الخام ومستلزمات الإنتاج والمدخلات والأصناف المغذية للصناعات، إذ ستخضع لسعر الدولار الجمركي.
يذكر أن الوزارة اعلنت فى أول نوفمبر 2018 استمرار تثبيت سعـر الدولار الجمركي عند 16 جنيها حتى 30/11/2018.
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