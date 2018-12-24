10.2 % تراجع في عجز الميزان التجاري المصري خلال سبتمبر الماضي

كشفت النشرة الشهرة لبيانات التجارة الخارجية سبتمبر 2018، الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، وبـلغت قيـمة العجــز في الميـزان التجــاري 3 مليــار دولار خـــلال شهر سبتمبر 2018 مقابل 3.35 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة إنخفاض قدرها 10.2 ٪.

إرتفعت قيمـــة الصــادرات بنسبــــة 21.7 ٪ حيـث بلغـت 2.32 مليــار دولار خـلال شهــر سبتمبر 2018 مقابل 1.90 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (البترول الخام بنسبه 36.0 ٪،ملابس جاهزة بنسبة 39.5 ٪ ، أسمدة بنسبة 55.6 ٪،لدائن بأشكالها الأولية " بلاستيك " بنسبة 12.9 ٪).





بينما إنخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر سبتمبر 2018 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـــام السابق وأهمها (فواكه طازجه بنسبة 4.5 ٪، صابون ومحضرات تنظيف بنسبة 22.6 ٪، بلاط وأدوات صحيه وخزفيه بنسبة 3.2 ٪، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 14.4 ٪ ).





إرتفعت قيمـة الواردات بنسبة 1.4٪ حيث بلغـت 5.32 مليار دولار خـلال شهر سبتمبر 2018 مقابل 5.25 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها:





(أدوية ومحضرات صيدله بنسبة 11.4 ٪ ،فول صويا بنسبة 16.5 ٪ ،أجزاء للسيارات بنسبة 20.5٪، أنابيب ومواسير ولوازمها من حديد أو صلب بنسبة 14.5 ٪).





بينما إنخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر سبتمبر 2018 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهــمها : (مواد أوليه من حديد أو صلب بنسبــة 16.7 ٪, قمح بنسبة 37.9 ٪، منتجات البترول بنسبة 36.0 ٪ ،لدائن بأشكالها الأولية " بلاستيك " بنسبة 20.5 ٪).