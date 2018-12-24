رئيس "التأمين الصحي": الإقبال على مبادرة "100 مليون صحة" يؤكد ثقة المصريين بالدولة

وكانت قد قالت الدكتورة سهير عبدالحميد، رئيس هيئة التأمين الصحي، إن حملة الكشف عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم بالمدارس تستهدف طلاب المرحلة الابتدائية.

وأشارت "عبدالحميد"، خلال لقاء خاص مع فضائية "dmc"، إلى أنه تم اختيار 3 مدارس في كل محافظة كدراسة استطلاعية، موضحا أن نتيجة الكشف ستكشف ما يجب إضافته للوجبة المدرسية للطلاب، ومن يعانون من قصر قامة سيتم تحويلهم للجان هرمون النمو بوزارة الصحة.

وأضافت أن المبادرة تشمل المدارس الخاصة والحكومية، لافتة إلى أنهم بدأوا حملات توعية للطلاب بخطورة السمنة في المدارس.

فيما ذكر الدكتور جمال حماد، مدير عام التأمين الصحي، إن مبادرة الكشف عن أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة في المدارس تعد إحدى المبادرات الرشيدة التي أطلقها الرئيس السيسي، ولا تقل أهمية عن مبادرة الكشف عن فيروس سي.

وأشار "حماد"، خلال حواره ببرنامج "ملفات" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، إلى أن المبادرة تستهدف اكتشاف المريض وعلاجه، موضحا أن المبادرة ستنفذ بالتعاون بين وزارتي الصحة والتعليم والتأمين الصحي، وهناك عينة عشوائية لمعرفة نسبة اصابة طلاب المدارس بهذه الأمراض.

وأوضح أن المبادرة تستهدف المرحلة الابتدائية من الصف الأول حتى السادس الابتدائي، كاشفا أن نتيجة العينة ستظهر خلال أسبوع، والنتائج ستكون في سرية تامة، وسيعلم بها ولي الأمر، وعلى ضوء النتائج سيتم وضع العلاج، منوها بأن الطفل الذي سيكتشف اصابته بأنيميا سيتم تحويله لأقرب عيادة للتأمين الصحي.

ويقدم البرنامج الإعلامية حنان عبد الحليم، يرأس تحريره علي أبو زيدان، وإخراج سوزان حمدي.