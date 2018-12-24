تكثيف أمني بمحيط الكنائس بالبحر الأحمر تزامنا مع احتفالات أعياد الميلاد (صور)

وفي نفس السياق، أعلن اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد القصوى في كل المدن، لتأمين احتفالات الكريسماس ورأس السنة.

حيث شهدت مدير أمن البحر الأحمر حالة استنفار أمني، وتشديد الإجراءات الأمنية في الكمائن الحدودية بين البحر الأحمر وباقي المحافظات، وفحص بيانات القادمين والمغادرين من وإلى المحافظة ونشر عدة أكمنة أمنية ومرورية وخاصة في المناطق السياحية والكنائس والأديرة والاستعانة بالكلاب البوليسية وبوابات كشف المفرقعات.

وعن مرفق الإسعاف فال الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق الإسعاف بمحافظة البحرالأحمر، أنه تم وضع خطة متكاملة لتأمين الكريسماس ورأس السنة حيث رفع درجة الاستعداد القصوى ومنع إجازات العاملين بالإسعاف، وتوزيع سيارات الإسعاف في أماكنها المخصصة، لتأمين احتفالات المصريين من أهالي المحافظة والوافدين عليها.

وأضاف "سعيد " جميع المعدات والسيارات جاهزة، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز 100 سيارة إسعاف للطوارئ. وأشار إلى وجود غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة، وزيادة عدد العاملين بالغرفة لتلقي البلاغات حتى يتم الانتقال الفوري إلى مكان البلاغ في أقل وقت.

وأكد أنه تم التأكد من صيانة كافة سيارات الإسعاف والأجهزة الطبية بها، والتأكد من سلامة جميع أجهزة اللاسلكي بالسيارات ونقاط الإسعاف، موضحًا أن الخطة الموضوعة تتضمن وجود سيارة أزمات وكوارث مزودة بماسكات أكسجين وأدوية ومستلزمات طبية للتدخل الفوري إذا ماتطلب

وعن مديرية الشئون الصحية أعلن الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة البحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية على مستوى المحافظة، وذلك طبقا لتعليمات اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.

وأضاف "مرعي" تم توفير وتدعيم أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات، وتشكيل غرفة عمليات مركزية، لمتابعة كافة المستشفيات والوحدات الصحية، ومنع إجازات الأطباء والتمريض.

فيما أعلنت مديرية أمن البحر الأحمر، عن رفع حالة الإستنفار الآمني وتدعيم قوات تأمين الكنائس ببوابات إلاكترونية وأجهزة بحث عن المفرقعات، وأيضا تنشيط محيط الكنائس بالكلاب البوليسية.

وأكد مصدر أمني رفيع المستوي، أنه تم وضع خطة محكمة لتأمين المحتفلين من أهالي البحر الأحمر أو الوافدين عليها بمتابعة جميع الشوارع الحيوية ومحيط الكنائس والفنداق بكاميرات المراقبة، كما تم تذوبد عدد الكمائن الثابته والمتحركة وايضا إنتشار كاميرات الأدار علي الطرق السريعة.

واضاف المصدر، أنه تم وقف جميع أجازات الضباط والصف والجنود وذلك لتحقيق أعلي معدل من الأمن في الشارع.

فيما أصدر اللواء أحمد عبد الله محافظ الإقليم بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير تأمين الحتفالات، مشيرا أنه تم تشكيل غرف فرعية في كل مديرية وربطها بالغرفة المركزية بالديوان العام.