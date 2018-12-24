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تهديد الرئيس الفرنسي بالقتل

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 04:18 م
تهديد الرئيس الفرنسي بالقتل
إيمانويل ماكرون
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ترجمة- دينا قدري
 
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كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية عن كيفية معاناة الرئيس إيمانويل ماكرون من أزمة حركة "السترات الصفراء"، حيث تعرض للإهانة والتهديد أثناء تفقده لبلدة "بوي أون فيلاي" في الرابع من ديسمبر الماضي.

فقد روى ماكرون لرئيس حزب "موديم" فرانسوا بايرو أن امرأة قالت له عبر نافذة السيارة: "أتمنى أن تموت على الطريق"، بينما كانت الحشود تهتف له: "نحن نكرهك".

وأضافت الصحيفة أن ماكرون تعرض أيضًا لأذى جسدي من قبل أعضاء "السترات الصفراء". وأكد أحد النواب أن الرئيس "لا يخرج دون وضع الماكياج حتى في يديه".

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