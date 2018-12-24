سعر الدولار يستقر امام الجنيه بختام تعاملات اليوم الأثنين 24-12-2018..تحديث لحظي





أستقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال ختام تعاملات اليوم الاثنين، وتقدم بوابة الفجر أسعار محدثة بصفة دائمة،في البنوك العاملة في السوق المصرى الحكومية منها والخاصة والسوق السوداء وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 17.85 جنيها للشراء ، و17.97 جنيها للبيع، وجاءت أسعار الدولار على النحو التالي بحسب أخر التحديثات الصادرة عن البنك المركزى المصري وجاءت على النحو التالي





سعر الدولار في بنك مصر





17.79 جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع





سعر الدولار في بنك القاهرة





17.84 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع





سعر الدولار في السوق السوداء





واصل سعر صرف الدولار استقراره في السوق السوداء نحو 17.88 جنيها، وبذلك تستقر اسعار الدولار في السوق السوداء بعد تراجعها خلال تعاملات الاسبوع الماضي.





سعر الدولار في البنك التجارى الدولي





17.89 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي





17.90 جنيه للشراء

17.98 جنيه للبيع





سعر الدولار في بنك كريدى أجريكول





17.87 جنيه للشراء

17.97 جنيه للبيع





سعر الدولار في بنك الإسكندرية





17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

سعر الدولار يستقر امام الجنيه بختام تعاملات اليوم الأثنين 24-12-2018



