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محافظ البحر الأحمر يوجه بزيادة الخدمات الأمنية بمحيط كنيسة الدهار بالغردقة (صور)

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 04:11 م
محافظ البحر الأحمر يوجه بزيادة الخدمات الأمنية بمحيط كنيسة الدهار بالغردقة (صور)
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محمد طه
 
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وجه اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، عصر اليوم بزيادة الخدمات الأمنية بمحيط كنيسة الدهار، جاء ذلك من خلال الجولة التفقدية بالغردقة.


وأكد عبدالله بضرورة التواجد الأمنى بالشارع ومحيط الكنيسة استعدادا لاحتفالات شركاء الوطن الأقباط بأعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.


وأشار عبدالله إلى أن المحافظة قد أعلنت رفع درجة الاستعداد لاستقبال احتفالات رأس السنة بمختلف مدنها وتم التوجيه لجميع المديريات الخدمية باتخاذ كافة الإجراءات.
محافظ البحر الأحمر يوجه بزيادة الخدمات الأمنية بمحيط كنيسة الدهار بالغردقة (صور)
محافظ البحر الأحمر يوجه بزيادة الخدمات الأمنية بمحيط كنيسة الدهار بالغردقة (صور)
محافظ البحر الأحمر يوجه بزيادة الخدمات الأمنية بمحيط كنيسة الدهار بالغردقة (صور)
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