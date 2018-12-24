محافظ الدقهلية: افتتاح مكتبا لرعاية أسر الشهداء والمصابين بديوان عام المحافظة

أعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، عن افتتاح مكتبا لرعاية أسر الشهداء والمصابين بديوان عام المحافظة يوم 20 يناير القادم.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ الدقهلية لـ سيد رمضان، محمد الامين العام المساعد للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين التابع لمجلس الوزراء.

وأكد محافظ الدقهلية، أن المحافظة من أوائل المحافظات التي سيتم بها افتتاح مكتب لرعاية أسر الشهداء والمصابين إيمانا بما قدموه دفاعا عن بلدهم وأمنها واستقرارها،

وقال شاروبيم، إن علي الجميع أن يضع شهداء الوطن في مكانه عالية من الإجلال والتقدير.