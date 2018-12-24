التفاصيل الكاملة لمقتل رئيس جمعية الجالية الإيفوارية بتونس

توفي رئيس جمعية الجالية الإيفوارية في تونس فاليكو كوليبالي مساء أمس الأحد 23 ديسمبر 2018، إثر طعنه بسكين أثناء عملية سطو استهدفت منزله في منطقة دار فضال بسكرة من ولاية أريانة.





وقد نشرت وزارة الداخلية منذ قليل تفاصيل الحادثة و القبض على المتورطين بالجريمة، حيث كتبت على صفحتها الرسمية:





"تعرض ليلة أمس الأحد 23 ديسمبر 2018، شخص إيفواري الجنسية عمره 33 سنة إلى القتل العمد بعد تعرضه للاعتداء بواسطة آلة حادة (سكين) بجهة دار فضال سكرة عند دفاعه عن نفسه أثناء محاولة افتكاك هاتفه الجوال من قبل مجموعة من المنحرفين عندما كان مارا بالمكان صحبة صديق له.





بحضور ممثل النيابة العمومية بأريانة بمعية السيد حاكم التحقيق بالمكتب الأول عهد إلى فرقة الشرطة العدلية بأريانة الشمالية بالبحث في الموضوع.





وبتعميق التحريات تمكنت وحدات منطقة الأمن الوطني بأريانة الشمالية وفريق من الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية من القبض على 06 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 15 و23 سنة من بينهم المتهم الرئيسي (21 سنة) الذي اعترف بطعنه للهالك على مستوى فخذه وجنبه الأيمن مما أدى إلى وفاته، كما تم حجز أداة الجريمة.





بمراجعة النيابة العمومية، أذنت لفرقة الشرطة العدلية بأريانة الشمالية بالاحتفاظ بـ 05 منهم ومباشرة قضية عدلية في شانهم موضوعها "القتل العمد مع سابقيه الإضمار والمشاركة في ذلك"."





ويذكر بأن الجالية الإفوارية بتونس، نفذت اليوم الإثنين 24 ديسمبر 2018، وقفة احتجاجية أمام مستشفى المنجي سليم بالمرسى، على إثر مقتل رئيس جمعية الجالية الإيفوارية فاليكو كوليبالي خلال عملية براكاج بجهة سكرة.