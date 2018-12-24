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"بعد إطلالتها المثيرة للجدل".. حكمة لجأت إليها رانيا يوسف

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 02:49 م
بعد إطلالتها المثيرة للجدل.. حكمة لجأت إليها رانيا يوسف
رانيا يوسف
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الفجر الفني
 
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نشرت الفنانة رانيا يوسف مقولة مأثورة عن الناس الذين يتغيرون مع مرور الزمان عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر".

وتقول الحكمة: "الناس لا تتغير ولكن يظهر معدنهم الأصيل" ، في اشارة منها الى الاشخاص الذين تغيروا معها بعد أزمة فستانها الاخير في مهرجان القاهرة السينمائي وظهورها مجددا بإطلالة مثيرة في حفل دير جيست".

يذكر ان رانيا يوسف وقعت عقد فيلم أجنبي بالإضافة لتصويرها 3 افلام مصرية، ومشاركتها في مسلسل ملايكة ابليس مع غادة عادل.
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فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
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