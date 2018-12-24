استقر سعر صرف الريال السعودي في البنوك والسوق السوداء خلال ختام التعاملات الصباحية، حيث سجل الريال السعودي سعر 4.75 جنيه للشراء، 4.78 جنيه للبيع بالبنك الأهلى المصرى، استقر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك المصرية الحكومية والخاصة والسوق السوداء، ومن خلال التقرير الأتي نتعرف على أسعار صرف الريال السعودى في البنوك الهامة بحسب أخر الاحصائيات الرسمية الصادرة عن البنك المركزى المصري.





اعلى سعر للريال السعودى واستقر سعر صرف الريال السعودى في البنك المركزى خلال التعاملات اليوم السبت، حيث سجل سعر الريال السعودى نحو 4.75 جنيها للشراء، و4.79 جنيها للبيع، ويعتبر هذا السعر أعلى سعر للدولار في البنوك بعد اتش اس بي سي.





سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

4.75 جنيه للشراء

4.79 جنيه للبيع





سعر الريال السعودي فى البنك الأهلى المصرى

4.75 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع





سعر الريال السعودي فى بنك مصر

4.75 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع





سعر الريال السعودي فى البنك التجارى الدولى

4.74 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع





سعر الريال السعودي فى بنك الإسكندرية

4.73 جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى في السوق السوداء





واصل سعر الريال السعودى استقراره في البنوك والسوق السوداء على حد السواء خلال تعاملات اليوم السبت، حيث سجل سعر الريال السعودى في السوق السوداء نحو 4.70 جنيها للشراء، 4.80 جنيها للبيع، ويتحرك سعر الريال السعودي في السوق المصري بحجم الطلب على الريال السعودي ليرتفع مع اقتراب مواسم العمرة التى تشهد اقبال وارتفاعه الأكبر يتواكب مع موسم الحج، ويستقر في باقي شهور السنة.





سعر صرف الريال السعودي في البنوك والسوق السوداء خلال ختام التعاملات الصباحية- محدث



