تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بالختام .. ورأس المال السوقي يخسر 6.1 مليار جنيه

أختتمت البورصة المصرية جلسة اليوم الإثنين، على تراجع جماعي لمؤشراتها مضغوطة بمبيعات الأجانب والعرب، وبسبب الانباء الاقتصادية العالمية التي انعكست سلبا علي الاسواق الاجنبية و العربية علي السواء مع توقعات بتباطؤ النمو العالمي .. في غياب المحفزات المحلية التى تشجع علي ضخ سيولة جديدة.





وخسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية اليوم نحو 6.1 مليارجنيه، ليصل إلى مستوى 731,50 مليارجنيه مقارنة بإغلاق عند 737,67 مليار جنيه بالجلسة السابقة

وقالت حنان رمسيس خبيرأسواق المال أنه مازال تاثير قرار الفيدرالي الامريكي الخاص برفع سعر الفائدة علي الدولار للمرة الرابعة في العام الحالي وللمرة التاسعة منذ ديسمبر 2015 وارتفاع مؤشر الخوف الي مستوي 28.4 نقطة وهو المستوي الاعلي منذفبراير من العام الحالي هي اهم الاحداث التي اثرت علي البورصات العالمية مما دعاها الي انخفاضات متوالية واثر بظلالة السلبية كذلك علي البورصة المصرية

وأوضحت رمسيس في تصريح خاص ل" فجر " أنه من المتوقع استهداف المؤشر الرئيسي للبورصة والذي يقيس اداء المؤسسات والأسهم القيادية مستوي 12600نقطة وصولا الي 12500 نقطة ، وذلك بعد ان كسر المؤشر مستوي دعم محوري وهو 12950نقطة وأصبح مستوي ضعيف بسبب انخفاض احجام وقيم التداول مما اسهم ذلك في كسرة لاسفل واصبح اول منطقة للمقاومة هي 13200 نقطة وبذلك اصبح المؤشر يسير في نطاق عرضي داخل قناة سعرية بين مستوي 12600 هبوط الي 13350 صعودا

وأضافت المحللة المالية ، أن اجازات اعياد الميلاد اثرت بشكل كبير علي البورصة ،حيث ان معظم الاسواق مغلقة او تتداول لنصف يوم خلال جلسة اليوم مع وجود اجازة غدا لكل الاسواق الاوربية والامريكية .





وعلي صعيد مؤشرات البورصة المصرية فقد تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "EGX30" بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 12784.44 نقطة، وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 671.47 نقطة، وأنخفض مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.50% محققا مستوى 1675.86 نقطة.





وسجلت قيم التداولات للبورصة المصرية اليوم نحو 392,14 مليون ، من خلال تداول 97.5 مليون سهم، بتنفيذ 15.4 مليون عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 169شركة مقيدة، ارتفع منها 22سهمًا، وتراجعت أسعار 99 سهمًا، في حين لم تتغير أسعار 48 سهمًا أخرى.





اما عن اتجاهات المستثمرين بالبورصة المصرية فقد سجلت تعاملات العرب صافي بيع بنحو 6.2 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 7.6% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافي تعاملات المصريين والأجانب نحو عمليات الشراء، مسجلًا 171,33الف جنيه، و 4.4 مليون جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 77.7%، 14.6% من التداولات.





وشهدت البورصة المصرية تراجع جماعي لمؤشراتها بختام جلسة أمس، الأحد، أول أيام الأسبوع مضغوطة بمبيعات الأجانب ، وخسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية اليوم نحو 7.3 مليارجنيه، ليصل إلى مستوى 737,67 مليارجنيه مقارنة بإغلاق عند 744,9 مليار جنيه بالجلسة السابقة.





وسجلت قيم التداولات للبورصة المصرية أمس ، نحو 398,26 مليون ، من خلال تداول 100.3 مليون سهم، بتنفيذ 16.1 مليون عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 172شركة مقيدة، ارتفع منها 22سهمًا، وتراجعت أسعار 113 سهمًا، في حين لم تتغير أسعار 37 سهمًا أخرى.



