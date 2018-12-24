طوراىء بـ"صحة الدقهلية" استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد

يذكر أنه قد تمكنت إدارة الصيدلة بمديرية الصحة بالدقهلية بالاشتراك مع الرقابة التجارية من ضبط صيدلية غير مرخصه بسندوب تروج أدوية مهربة.

وكانت حملة مكبرة استهدفت المرور والتفتيش علي عدد من الصيدليات وداهمت إحدى الصيدليات الغير مرخصة بسندوب التابعة للمنصورة وتم ضبط عدد من الأدوية المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة بالإضافة إلى 182 صنفا من الدواء بوزارة الصحة والمعروضة بمكان غير مرخصوفقا لما اعلنه وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

وأوضح مكي أن ما تم ضبطه تم التحفظ عليه لحين إصدار النيابة لقرارها بشأنه وذلك بعد مصادرتها بمعرفة الرقابة التجارية المشاركة في الحملة.

يذكر أن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية شدد على ضرورة استمرار حملات مديرية الصحة من خلال الإدارة العامة للصيدلة والتفتيش الصيدلي حتى لا تتسرب إلى الأسواق ادوية سواء كانت مهربة أو غير مسجلة بوزارة الصحة وإعلان قانون مزاولة مهنة الصيدلة الذي يمنع ممارسة المهنة لغير المرخص لهم بها.

وقال شاروبيم أننا نعمل على مدار اليوم في محاولة جادة لمطاردة الدواء مجهول المصدر والذي يتم تهريبه بوسائل مختلفة حفاظا على صحة المواطنين.