عاجل.. مصور بقناة تلفزية يحرق نفسه لتردي وضعه الإجتماعي (فيديو و صور)

أقدم المصور عبد الرزاق زرقي منذ قليل، على إضرام النار في جسده بساحة الشهداء فمدينة القصرين، ليتم نقله إلى المستشفى الجهوي.





وقد وصفت حالته بالخطيرة جدا، مما تتطلب نقله من المستشفى الجهوي بالقصرين إلى مستشفى الحروق البليغة بين عروس.



