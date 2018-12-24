عاجل.. مصور بقناة تلفزية يحرق نفسه لتردي وضعه الإجتماعي (فيديو و صور)
الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 02:54 م
مروى الجلاصي
Advertisements
Advertisements
أقدم المصور عبد الرزاق زرقي منذ قليل، على إضرام النار في جسده بساحة الشهداء فمدينة القصرين، ليتم نقله إلى المستشفى الجهوي.
وقد وصفت حالته بالخطيرة جدا، مما تتطلب نقله من المستشفى الجهوي بالقصرين إلى مستشفى الحروق البليغة بين عروس.
وتجدر الإشارة، إلى أن عبد الرزاق زرقي يعمل مصورا بقناة 'تلفزة تي في'، و قام بانتقاد وضعيته الإجتماعية القاهرة في مقطع فيديو قبيل إقدامه على حرق نفسه.
Advertisements