الجامعة العربية: القمة العربية الأوروبية ستعقد بمصر فى 24 فبراير القادم

قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن القمة العربية الأوروبية ستعقد بمصر يومي 24 و25 فبراير 2019، معتبرا إياها قمة تاريخية وأنه يجري التحضير لها بعقد اجتماعات بين الجانبين، مشيرا إلى أن القادة العرب والأوربيين سيبحثون كافة الموضوعات ويناقشون كل شيء.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة للجامعة لعرض نشاطات ومجالات عمل الجامعة العربية خلال 2018.

ونفي السفير حسام زكي أن يكون موضوع الهجرة هو الموضوع الوحيد لهذه القمة قائلا: هذا كلام غير صحيح، ويجرى التشاور حول الموضوعات التي يمكن أن تناقشها القمة، ليس هناك موضوع واحد، والجانب العربي لديه اهتماماته والجانب الأوروبي لديه اهتماماته وسنصل إلى توافق للخروج بالقمة بالشكل الذي يضمن نجاحها.

وكشف الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن أن اجتماعا وزاريا عربيا أوروبيا سيعقد في 4 فبراير للإعداد القمة، هو في حد ذاته يعقد كل عامين، كل ديسمبر، ولكل تأخر هذا العام لفبراير، وهو اجتماع دوري سوف ينظر في الموضوعات التي يمكن أن تعتمدها القمة.