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مدرب بني مزار: الفريق يمر بمرحلة إحلال وتجديد وهدفنا البقاء

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 03:02 م
مدرب بني مزار: الفريق يمر بمرحلة إحلال وتجديد وهدفنا البقاء
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سالم خليل
 
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قال عبد الناصر عيسى المدير الفني لفريق بني مزار إن فريقه يمر بمرحلة إحلال وتجديد خلال المرحلة الحالية، خلال منافسات المجموعة الثالثة من دوري القسم الثالث.

وأضاف عيسى لـ "الفجر الرياضي" أن الاعتماد على اللاعبين الناشئين، يعد إضافة مع القوام الحالي، وأنه هدفه هو البقاء الموسم الحالي، مؤكدا على صعوبة الموقف الحالي.

ويحتل فريق بني مزار المركز الرابع عشر، برصيد ١٥ نقطة حيث تعادل سلبيا المباراة السابقة مع مركز شباب الخارجة.
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