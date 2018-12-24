ويل سميث يحتفل مع أبنائه بالكريسماس

شارك النجم العالمي ويل سميث متابعيه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام الذي يصل عددهم لـ26 مليونا، لحظات احتفاله بعيد الكريسماس.





وظهر سميث برفقة أبنائه جادين و ويليو و تيري وهو يرتدي أزياء احتفالية بجانب شجرة الكريسماس والأجواء المرحة مسيطرة.





يذكر أن مجلة Entertainment weekly نشرت الصور الأولى لويل سميث من فيلم علاء الدين ، من انتاج شركة ديزني، والذي يجسد خلاله دور الجني الأزرق حبيس مصباح علاء الدين، ومن المقرر طرحه 24 مايو