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ويل سميث يحتفل مع أبنائه بالكريسماس

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 02:57 م
ويل سميث يحتفل مع أبنائه بالكريسماس
ويل سميث
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الفجر الفني
 
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شارك النجم العالمي ويل سميث متابعيه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام الذي يصل عددهم لـ26 مليونا، لحظات احتفاله بعيد الكريسماس.

وظهر سميث برفقة أبنائه جادين و ويليو و تيري وهو يرتدي أزياء احتفالية بجانب شجرة الكريسماس والأجواء المرحة مسيطرة. 

يذكر أن مجلة Entertainment weekly نشرت الصور الأولى لويل سميث من فيلم علاء الدين ، من انتاج شركة ديزني، والذي يجسد خلاله دور الجني الأزرق حبيس مصباح علاء الدين، ومن المقرر طرحه 24 مايو 
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