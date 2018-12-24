ويل سميث يحتفل مع أبنائه بالكريسماس
الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 02:57 م
الفجر الفني
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شارك النجم العالمي ويل سميث متابعيه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام الذي يصل عددهم لـ26 مليونا، لحظات احتفاله بعيد الكريسماس.
وظهر سميث برفقة أبنائه جادين و ويليو و تيري وهو يرتدي أزياء احتفالية بجانب شجرة الكريسماس والأجواء المرحة مسيطرة.
يذكر أن مجلة Entertainment weekly نشرت الصور الأولى لويل سميث من فيلم علاء الدين ، من انتاج شركة ديزني، والذي يجسد خلاله دور الجني الأزرق حبيس مصباح علاء الدين، ومن المقرر طرحه 24 مايو
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