غدًا.. انطلاق حملة "100 مليون صحة" بنقابة المحامين

قال ماجد حنا، عضو مجلس نقابة المحامين، إنه تم تقسيم حملة "100مليون صحة"، للكشف المبكر عن أمراض السكر، والضغط، و"فيروس "c" إلى حملتين لإتاحة وجودهما بالنادي النهري في المعادي ونقابة المحامين، نظرا للحدث المهم بداية لعام 2019، واحتشاد المحامين لتجديد كارنيه العضوية، والاشتراك في العلاج، وذلك تيسيرا على المحامين.





وأوضح حنا، أن الحملة الأولى ستوجد لمدة ثلاثة أيام بالنقابة العامة للمحامين بالإسعاف، في الفترة من ٢٥ وحتى ٢٧ ديسمبر الحالي ٢٠١٨ من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا، فيما توجد الحملة الثانية بنادي نقابة المحامين النهري في المعادي، مقر تجديد عضوية نقابة المحامين، بداية من يوم أول يناير 2019 من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا، وتنظم الحملة من قبل ماجد حنا عضو مجلس النقابة العامة.



