غدًا.. انطلاق حملة "100 مليون صحة" بنقابة المحامين
ومن جهة أخرى، كان قد أدان
أبو بكر ضوة، الأمين العام المساعد بنقابة المحامين، الاعتداء غير المسئول من مسئولي
نقابة الصيادلة، ضد عدد من الزملاء الصحفيين واحتجاز أكثر من ١٥ زميلًا داخل نقابة
الصيادلة أثناء ممارسة عملهم في تغطية انتخابات النقابة.
وشدد "ضوة" على
أنها واقعة مؤسفة لا تمثل صيادلة مصر بأي شكل من الأشكال وتعد سابقة أولى في تاريخ
النقابات المهنية، مشيرًا إلى أن النقابة جاهزة لتقديم جميع أنواع الدعم القانوني والفني
للصحفيين المعتدى عليهم، وتشكيل فريق قانوني للدفاع عنهم حال الطلب منها بالتدخل.
وأهاب "ضوة" نقابتي
الصحفيين والصيادلة بالهدوء، مستطردًا: "الواقعة تمثل تصرف فردي من أحد المسئولين
بنقابة الصيادلة ولا يجب أن يؤثر هذا الأمر على العلاقات الطيبة بين النقابتين العريقتين".
يذكر أن الزملاء المُعتدى
عليهم هم: "إسراء سليمان، الوطن، وعاطف بدر ومحمد الجرنوسي، المصري اليوم، وآية
دعبس اليوم السابع".
وكان الأمن الإداري بنقابة الصيادلة العامة اعتدى على عدد من الزملاء الصحفيين في النقابة واحتجزوهم وتحفظوا على هواتفهم المحمولة أثناء تغطية الزملاء لتلقي أوراق الترشح لانتخابات نقابة الصيادلة.