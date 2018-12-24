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الملك سلمان يستقبل شيخ الأزهر في الرياض

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 03:01 م
الملك سلمان يستقبل شيخ الأزهر في الرياض
الملك سلمان وشيخ الأزهر
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الفجر السعودي
 
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استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في مكتبه بقصر اليمامة بالرياض، شيخ الأزهر أحمد الطيب، الاثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

 

ورحب الملك سلمان بشيخ الأزهر، مثنيا على دور الأزهر في نشر العلم الشرعي، وخدمة قضايا الأمة الاسلامية.

 

وعبر الطيب عن شكره وتقديره للعاهل السعودي، منوها بما تقدمه المملكة من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين.

 

وكان شيخ الأزهر قد وصل مساء الأحد إلى العاصمة السعودية، حيث أدى مناسك العمرة وزار الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

 

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