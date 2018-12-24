الجبلاية تستقر على عودة قائمة الـ30 لاعبا

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، على عودة قائمة الـ30 لاعبًا لكل نادي بدلًا من 25 لاعبًا بالانتقالات الشتوية المقبلة.





وسمح مسؤولو الجبلاية، لكل نادي بالتعاقد بقيد 25 لاعبًا بالإضافة إلى 5 صفقات جديدة، وإلغاء قرار بداية الموسم باعتماد قائمة كل نادي بعدد محدود من اللاعبين.





ويأتي قرار الجبلاية، بسبب مشاركة العديد من الأندية المصرية في البطولات الخارجية مثل كأس زايد أبطال العرل، ودوري أبطال إفريقيا، وكأس الكونفدرالية.





ويحاول الاتحاد المصري، التخفيف على الأندية المشاركة بالبطولات الخارجية لتلاحم مبارياتهم ورغبتهم في إيجاد البديل المناسب خلال تلك المباريات وضرورة توفير عدد كبير من اللاعبين.





وكان الاتحاد المصري قرر في بداية الموسم، اعتماد قائمة الـ25 لاعبًا فقط، قبل أن يتراجع عن قراره خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.





إيقاف وليد صلاح الدين مباراتين وإحالة رئيس النجوم للجنة الانضباط

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم خلال اجتماعها الذى عقد ظهر اليوم بمقر الاتحاد بالجزيرة إيقاف وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادى الاتحاد مباراتين للإدلاء بتصريحات ضد الحكام بوسائل الاعلام عقب مباراة فريقه أمام المقاولون فى الاسبوع الثامن عشر لمسابقة الدورى.

كما قررت اللجنة إحالة السيد محمد الطويلة رئيس نادى النجوم إلى لجنة الانظباط بالاتحاد لما بدر منه خلال مباراة فريقه أمس أمام طلائع الجيش فى الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.

وفتح محمد الطويلة رئيس نادى النجوم إف سي النادر على إبراهيم نور الدين حكم مباراته أمام طلائع الجيش، التى جمعتهما مساء الأحد على استاد جهاز الرياضة العسكرى فى الجولة الثامنة عشرة من الدوري المصري.





