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عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم لمدة 4 مواسم ونصف

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 02:55 م
عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم لمدة 4 مواسم ونصف
الاهلي
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علي نبوي
 
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حصل النادي الأهلي على توقيع حمدي فتحي لاعب وسط إنبي تمهيدا للانضمام إلى القلعة الحمراء، خلال الأيام القليلة المقبلة.

ووقع حمدي فتحي على عقود انتقاله للنادي الأهلي لمدة 4 مواسم ونصف، حيث يتبقى الاتفاق بين كلا الناديين لإتمام الصفقة.

وكان زكريا السيد نائب رئيس نادي إنبي قد صرح في وقت سابق بأن ناديه لن يمانع في رحيل فتحي إلى الأهلي في حالة التعاقد مع لاعب بديل بجانب التوصل لاتفاق مادي مع مسئولو القلعة الحمراء.

ويسعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لدعم الفريق الأول لكرة القدم، بلاعبين مميزين من أجل المنافسة على كافة البطولات التي يشارك فيها، وفي مقدمتها دوري أبطال إفريقيا.

تعرف على شروط إنبي لانتقال حمدي فتحي إلى الأهلي

حدد مسؤولو نادي إنبي شروطهم من أجل انضمام حمدي فتحي لاعب وسط الفريق البترولي إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ، يناير القادم.


وكشف مصدر مسؤول بالنادي البترولي أن على ماهر المدير الفني رحب ببيع حمدي فتحي إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مقابل الحصول على 3 لاعبين ومقابل مادي.



واشترط نادي إنبي التعاقد مع عمرو جمال وعلي لطفي وميدو جابر على سبيل الإعارة بجانب 15 مليون جنيه، للموافقة على بيع حمدي فتحي للأهلي.



وأشار إلى أن في حال رفض الأهلي التخلي عن لاعبيه لنا، سوف نطلب ما لا يقل عن 30 مليون جنيه من أجل بيع اللاعب بشكل نهائي للأهلي.


 

وخاض حمدي فتحي 16 مباراة مع إنبي هذا الموسم بواقع 15 مباراة في الدوري ومباراة في كأس مصر أحرز خلالها ثلاثة أهداف وصنع هدفين. 



جدير بالذكر أن الأهلي دعم صفوفه قبل بداية الانتقالات الشتوية بالتعاقد مع الأنجولي جيرالدو ومحمد محمود من وادي دجلة ومحمود وحيد من مصر المقاصة بجانب الشاب محمود السلمي.



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