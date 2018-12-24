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رسميا...إنبي يحصل على خدمات مدافع الداخلية

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 02:54 م
رسميا...إنبي يحصل على خدمات مدافع الداخلية
إنبي
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محمد الصو
 
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أعلن مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة علاء خشب، عن الحصول على خدمات أحمد صابر مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووقع صابر صباح اليوم للنادي البترولي لمدة خمسة مواسم، وحصل النادي على الاستغناء الخاص به من الداخلية بعد سداد قيمة الصفقة في الساعات الماضية.

وأوضح عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي، أن اللاعب وقع على عقود انتقاله بعد جلسة قصيرة تم خلالها الاتفاق على كل شئ لارتدائه قميص الفريق بالموسم الجاري.

ويُعد أحمد صابر، من المدافعين المميزة داخل الدوري المصري هذا الموسم، وظهر بشكل لافت وأساسيًا تحت قيادة علاء عبدالعال المدير الفني للداخلية منذ بداية الموسم.

وكان صابر تلقى عدة عروض من أندية الاتحاد السكندري، وبتروجت، والمصري، إلا أن رغبته حسمت الانتقال للفريق البترولي بالعام الجديد.

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