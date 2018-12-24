عمرو سعد في ضيافة صالون فاطمة ناعوت الثقافي

أعلنت الأديبة فاطمة ناعوت أن صالونها الشهري سيقام يوم السبت ٢٩ ديسمبر في تمام السادسة مساء، حيث يستضيف الصالون هذا الشهر الفنان المثقف عمرو سعد، ليتحدث عن تجربته في فيلم "مولانا"، الذي صنع حراكًا تنويريًّا طيبًا.





كما تتحدث الشاعرة فاطمة ناعوت في فقرة "مصريات" عن الإنسان عند الجد المصري القديم أو السلف الصالح.





وفِي فقرات الموسيقى والطرب يتشارك كل من الطفلة "ميريتيا عماد" مع المطرب "فاروق مرتضى" مع عازف العود الفنان "ميخائيل جرجس" بالإضافة إلى كورال أعياد الميلاد والكريسماس.





بالإضافة إلى الفقرات الثابتة مثل فقرة الشعر، حيث تُلقي الشاعرة فاطمة ناعوت قصيدة "محرابٌ ومذبح" ثم يتم تكريم ضيف الشرف وتقديم درع الصالون. وبعدها يبدأ الحوار التفاعلي مع جمهور الصالون، وتوقيع الكتب، والتقاط الصور التذكارية.





يبدأ الصالون وينتهي بالسلام الوطني، وتجري وقائعه في قاعة المسرح الكبير في نادي الشرق الأدنى للأرمن.