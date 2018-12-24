"المحامين": تفعيل الدمغة الإلكترونية بالإسكندرية‎

بدأت النقابة العامة للمحامين، تفعيل إصدار الدمغة الإلكترونية بالإسكندرية، طبقا لخطة النقابة لتعميمها على مستوى الجمهورية، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.





وقال محمد متولي، عضو نقابة غرب الإسكندرية، إن منافذ بيع الدمغة متوافرة بجميع غرف المحامين، ومجمع محاكم المنشية، ومحرم بك، ومحكمة الاستئناف العالي، ومقر النقابة العامة بالمنشية، ومقر نقابة شرق الإسكندرية والدخيلة.





وأضاف متولي، أنه سيتم وقف العمل بالدمغة القديمة نهائيا بداية من العام الجديد، وذلك للتسهيل على الزملاء في نفاد ما لديهم من الدمغات القديمة لتجنب الإضرار بهم.





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