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"المحامين": تفعيل الدمغة الإلكترونية بالإسكندرية‎

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 02:50 م
المحامين: تفعيل الدمغة الإلكترونية بالإسكندرية‎
نقابة المحامين - أرشيفية
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منى صموئيل
 
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بدأت النقابة العامة للمحامين، تفعيل إصدار الدمغة الإلكترونية بالإسكندرية، طبقا لخطة النقابة لتعميمها على مستوى الجمهورية، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وقال محمد متولي، عضو نقابة غرب الإسكندرية، إن منافذ بيع الدمغة متوافرة بجميع غرف المحامين، ومجمع محاكم المنشية، ومحرم بك، ومحكمة الاستئناف العالي، ومقر النقابة العامة بالمنشية، ومقر نقابة شرق الإسكندرية والدخيلة.

وأضاف متولي، أنه سيتم وقف العمل بالدمغة القديمة نهائيا بداية من العام الجديد، وذلك للتسهيل على الزملاء في نفاد ما لديهم من الدمغات القديمة لتجنب الإضرار بهم.

"المحامين" تدين الاعتداء على صحفيين بنقابة الصيادلة


ومن جهة أخرى، كان قد أدان أبو بكر ضوة، الأمين العام المساعد بنقابة المحامين، الاعتداء غير المسئول من مسئولي نقابة الصيادلة، ضد عدد من الزملاء الصحفيين واحتجاز أكثر من ١٥ زميلًا داخل نقابة الصيادلة أثناء ممارسة عملهم في تغطية انتخابات النقابة.

 

وشدد "ضوة" على أنها واقعة مؤسفة لا تمثل صيادلة مصر بأي شكل من الأشكال وتعد سابقة أولى في تاريخ النقابات المهنية، مشيرًا إلى أن النقابة جاهزة لتقديم جميع أنواع الدعم القانوني والفني للصحفيين المعتدى عليهم، وتشكيل فريق قانوني للدفاع عنهم حال الطلب منها بالتدخل.

 

وأهاب الأمين العام المساعد بنقابة المحامين بنقابتي الصحفيين والصيادلة بالهدوء، مستطردًا: "الواقعة تمثل تصرف فردي من أحد المسئولين بنقابة الصيادلة ولا يجب أن يؤثر هذا الأمر على العلاقات الطيبة بين النقابتين العريقتين".

 

يذكر أن الزملاء المُعتدى عليهم هم: "إسراء سليمان، الوطن، وعاطف بدر ومحمد الجرنوسي، المصري اليوم، وآية دعبس اليوم السابع".

 

وكان الأمن الإداري بنقابة الصيادلة العامة اعتدى على عدد من الزملاء الصحفيين في النقابة واحتجزوهم وتحفظوا على هواتفهم المحمولة أثناء تغطية الزملاء لتلقي أوراق الترشح لانتخابات نقابة الصيادلة.

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