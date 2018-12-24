"القوى العاملة": 905 آلاف جنيه تعويضا عن وفاة مصري بحادث أثناء عمله بالدوحة‎

تسلم قسم رعاية المصالح المصرية بالدوحة، شيكاً بمبلغ 173 ألفا و837 ريالا قطريا، من شركة المركز العربي للدراسات الهندسية ذ. م. م، تمثيل باقي مستحقات ورثة المواطن المصري المتوفي "عبد الحميد.م.ع" تعويضا عن الحادث الذي تعرض له بمقر عمله وأدى إلى وفاته.





وتلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بقسم رعاية المصالح المصرية بقطر، أوضخ فيه المستشار العمالي هشام محمد كامل أن المبلغ يمثل التعويض عن الوفاة سواء لدى الشركة التي كان يعمل بها، أو الهيئة العامة لشئون القاصرين، بموجب التوكيل الذي قام الورثة بتحريره باسم القائم بالأعمال بقسم رعاية المصالح.





وقالن إن المستشارة مروة شعير مدير قسم رعاية المصالح بالإنابة أشارت إلى أنه سبق أن تم تحصيل شيكين من قبل بمبلغ 14 ألفا و711 ريالا قطريا، وبذلك يصل إجمالي قيمة التعويض الذي حصل عليه الورثة حتى الآن ما يعادل 905030 جنيها مصريا.





وتم تزويد الشركة بمخالصة وإبراء ذمة من القسم، بناء على موافقة الورثة بالكامل على مبلغ التعويض المشار إليه بعاليه، وتحملهم مبلغ وقدره 26000 ألف ريال قطري، وهو يمثل جزء من تكاليف إعادة المواطن عبد الحميد إلى مصر بالإسعاف الطائر في حينه قبل وفاته.



