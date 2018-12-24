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"القوى العاملة": 905 آلاف جنيه تعويضا عن وفاة مصري بحادث أثناء عمله بالدوحة‎

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 02:48 م
القوى العاملة: 905 آلاف جنيه تعويضا عن وفاة مصري بحادث أثناء عمله بالدوحة‎
محمد سعفان وزير القوى العاملة - أرشيفية
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إسماعيل منطاوي
 
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تسلم قسم رعاية المصالح المصرية بالدوحة، شيكاً بمبلغ 173 ألفا و837 ريالا قطريا، من شركة المركز العربي للدراسات الهندسية ذ. م. م، تمثيل باقي مستحقات ورثة المواطن المصري المتوفي "عبد الحميد.م.ع" تعويضا عن الحادث الذي تعرض له بمقر عمله وأدى إلى وفاته.   

وتلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بقسم رعاية المصالح المصرية بقطر، أوضخ فيه المستشار العمالي هشام محمد كامل أن المبلغ يمثل التعويض عن الوفاة سواء لدى الشركة التي كان يعمل بها، أو الهيئة العامة لشئون القاصرين، بموجب التوكيل الذي قام الورثة بتحريره باسم القائم بالأعمال بقسم رعاية المصالح.

وقالن إن المستشارة مروة شعير مدير قسم رعاية المصالح بالإنابة أشارت إلى أنه سبق أن تم تحصيل شيكين من قبل بمبلغ 14 ألفا و711 ريالا قطريا، وبذلك يصل إجمالي قيمة التعويض الذي حصل عليه الورثة حتى الآن ما يعادل 905030 جنيها مصريا.

وتم تزويد الشركة بمخالصة وإبراء ذمة من القسم، بناء على موافقة الورثة بالكامل على مبلغ التعويض المشار إليه بعاليه، وتحملهم مبلغ وقدره 26000 ألف ريال قطري، وهو يمثل جزء من تكاليف إعادة المواطن عبد الحميد إلى مصر بالإسعاف الطائر في حينه قبل وفاته.

ومن جهة أخرى، كان قد قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة تراجع ملفات المصريين المضارين من حرب الخليج أثناء فترة عملهم بالعراق لمنحهم معاشات تعاقدية، فى غضون اسبوع، بالتنسيق مع الجانب العراقي ووزارة المالية.

 

وأضاف "سعفان" أن الوزارة تطبق توجيهات الرئس غبد الفتاح السيسي، بشأن الإهتمام بالعمالة غير المنتظمة بداية من مبادرة شهادات الآمان، وفقا لقاعدة البانات التى أعدتها الوزارة، لافتا إلى أن الوزارة تعكف على وضع آليات لتشغيل تلك العمالة وتقسيمها، لرعايتهم إجتماعيا وصحيا.

 

جاء ذلك في تصريحات صحفية، خلال مرافقته المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، في زيارة لمصنع بإستثمارات صينية، لإنتاج الخميرة بمنطقة الصناعات المتوسطة بمدينة بني سويف شرق النيل.

 

كما حرص المحافظ والوزير على الحديث مع العاملين بالشركة من مهندسين وفنيين وعمال، واستفسرا منهم عن ظروف وبيئة العمل والمشاكل التي قد تواجههم،وحقوقهم وإلتزاماتهم التي كفلها لهم قانون العمل.

 

وأكد الوزير على أهمية دعم الاستثمار والمستثمرين للنهوض بالوطن، مشيرًا إلى أهمية ودور العامل المصري، الذي إذا ما توفر له مناخ وبيئة إنتاجية جيدة، فإنه يؤدي عمله بتفان وإخلاص كدليل على عطاءه المتواصل لوطنه، كعملية تكاملية بين العمال والمستثمرين للعمل على نهوض الاقتصاد المصري وتحقيق مناخ إنتاجي مستقر ومميز.


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