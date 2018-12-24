"القوى العاملة": 905 آلاف جنيه تعويضا عن وفاة مصري بحادث أثناء عمله بالدوحة
ومن جهة أخرى، كان قد قال
الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة تراجع ملفات المصريين المضارين
من حرب الخليج أثناء فترة عملهم بالعراق لمنحهم معاشات تعاقدية، فى غضون اسبوع، بالتنسيق
مع الجانب العراقي ووزارة المالية.
وأضاف "سعفان"
أن الوزارة تطبق توجيهات الرئس غبد الفتاح السيسي، بشأن الإهتمام بالعمالة غير المنتظمة
بداية من مبادرة شهادات الآمان، وفقا لقاعدة البانات التى أعدتها الوزارة، لافتا إلى
أن الوزارة تعكف على وضع آليات لتشغيل تلك العمالة وتقسيمها، لرعايتهم إجتماعيا وصحيا.
جاء ذلك في تصريحات صحفية،
خلال مرافقته المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، في زيارة لمصنع بإستثمارات
صينية، لإنتاج الخميرة بمنطقة الصناعات المتوسطة بمدينة بني سويف شرق النيل.
كما حرص المحافظ والوزير
على الحديث مع العاملين بالشركة من مهندسين وفنيين وعمال، واستفسرا منهم عن ظروف وبيئة
العمل والمشاكل التي قد تواجههم،وحقوقهم وإلتزاماتهم التي كفلها لهم قانون العمل.
وأكد الوزير على أهمية دعم
الاستثمار والمستثمرين للنهوض بالوطن، مشيرًا إلى أهمية ودور العامل المصري، الذي إذا
ما توفر له مناخ وبيئة إنتاجية جيدة، فإنه يؤدي عمله بتفان وإخلاص كدليل على عطاءه
المتواصل لوطنه، كعملية تكاملية بين العمال والمستثمرين للعمل على نهوض الاقتصاد المصري
وتحقيق مناخ إنتاجي مستقر ومميز.