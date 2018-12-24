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هجوم مسلح على أب وابنه بسبب حديثهما بالكردية في تركيا

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 02:46 م
هجوم مسلح على أب وابنه بسبب حديثهما بالكردية في تركيا
هجوم مسلح
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وكالات
 
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تعرض أب وابنه في مدينة سقاريا في شمال تركيا، إلى هجوم مُسلح بسبب حديثهما بالكردية، ما أسفر عن مقتل الأب قدير صاكتشي، وإصابة الابن بركان صاكتشي.

 

ووفقاً لقناة "روداو" الكردية العراقية، شهدت بلدة خندق التابعة لمدينة سقاريا في شمال تركيا في 16 ديسمب الجاري، هجوم معلم تركي يدعى حكمت على الكرديين حسب ما ذكرت صحيفة "زمان" التركية اليوم الإثنين.

 

وقال المهاجم للأب وابنه المتحدثين بالكردية: "هل أنتم أكراد أم سوريون؟"، فرد الأب: "نعم نحن أكراد"، فما كان من المعلم إلا أنه قال: "أنا لا أحبكم"، وأطلق النار عليهما من مسدسه.

 

ونقل الأب وابنه إلى مستشفى سقاريا الجامعي، وفشل المسعفون في إنقاذ الوالد في حين نجا ابنه من الموت.

 

وقبضت الشرطة على المهاجم ورفاقه في مدينة بورصا التي هربوا إليها بعد الجريمة، وقال القاتل في تحقيقات الأجهزة الأمنية: "كنت سكراناً، لا أتذكر شيئاً".

المزيد عن: هجوم مسلح تركيا تحقيقات الأجهزة الأمنية الحديث بالكردية
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