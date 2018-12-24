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"مشروعات النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن إنشاء مدينة صناعية بحلوان

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 02:37 م
مشروعات النواب تناقش طلب إحاطة بشأن إنشاء مدينة صناعية بحلوان
النائب محمد مرعي
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إسلام شعراوي
 
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ناقشت لجنة المشروعات الصغيره بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مرعي، في اجتماعها اليوم الاثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب رضا البلتاجي عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان، بشأن الاعتداء على الأرض المخصصة من قبل محافظة القاهرة لإنشاء مدينة صناعية في منطقة كفر العلو بحلوان التي تقدر مساحتها بمليون و800 ألف متر مربع.

واحتد مرعي رئيس اللجنة على ممثلي المحافظة لعدم حضور المحافظة وأبدى رغبته في تأجيل الاجتماع لحين حضور ممثلي محافظة القاهرة إلا أن البلتاجي طلب مناقشة الموضوع حتى لا تضيع قطعة الأرض التي تتجاوز قيمتها المليار جنيه.

وأضاف البلتاجي في الاجتماع أن الأرض يمكن أن تتيح ما لا يقل عن 100 ألف فرصة عمل إذا أحسن استغلالها وذلك بعد إزالة التعديات عنها وتعويض الأهالي بسكن ملائم، حيث تم البناء العشوائي على جزء يزيد على 100 ألف متر وباقي المساحة معرض للنهب تقف حائلا أمام التنمية وهو ما نادى به الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة.
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