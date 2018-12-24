سعر الذهب اليوم الاثنين 24/12/2018 في مصر 





استقرت اسعار الذهب في السوق المحلى ومحلات الصاغة اليوم الاثنين 24-12-2018، وذلك بعدما شهد الذهب ارتفاعا كبيرا خلال تعاملات الفترة الاخيرة الماضية، وذلك على خلفية ارتفاع الذهب العالمي بعد قرار الفيدرالي الامريكي برفع اسعار الفائدة الامريكية ليسجل سعر الأوقية 1261 دولار.





العقود الآجلة للذهب

العقود الآجلة للذهب تستخدم الذهب كأصل أساسى وهي بديل منخفض التكلفة، وهي عقود تنتهي في مرحلة معينة فى المستقبل، ويمنح العقد الآجل للذهب للمشترى الحق فى شراء الذهب الفعلي في وقت ما في المستقبل بسعر محدد، ويتم تداول العقود الآجلة في البورصة.





اسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 24-12-2018





سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 539 جنيها، وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 629 جنيها، وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 719 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر 5032 جنيه





أسعار الذهب عالميًا





ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات أمس الأربعاء للجلسة الثالثة على التوالي مع هبوط الدولار الأمريكي وقبيل قرار السياسة النقدية، وواصل المعدن الأصفر الصعود عند أعلى مستوى في 5 أشهر مع الأداء الضعيف للعملة الأمريكية في ظل ترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي.



