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انفجار سيارة مفخخة أمام مقر وزارة الأشغال العامة بأفغانستان

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 01:39 م
انفجار سيارة مفخخة أمام مقر وزارة الأشغال العامة بأفغانستان
انفجار سيارة مفخخة
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وكالات
 
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، بانفجار سيارة مفخخة أمام مقر وزارة الأشغال العامة في العاصمة الأفغانية كابل تبعه إطلاق نار.

 

وقد قتل 13 شخصا على الأقل وأصيب 17 آخرون في إثر انفجار سيارتين ملغومتين بالقرب من مقر إقامة الرئيس في العاصمة مقديشو، وفقا لما صرحت به الشرطة الصومالية السبت. وأعلنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم في تصريحات بثتها إذاعة الأندلس التابعة لها.

 

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