وزير البترول يلتقى نظيره العراقى على هامش فعاليات مؤتمر "أوابك" بالكويت

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على هامش زيارته للكويت للمشاركة بالمؤتمر الوزاري لمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك) مع الدكتور ثامر الغضبان نائب رئيس الوزراء العراقى لشئون الطاقة ووزير البترول العراقى حيث تم بحث سبل دعم العلاقات الثنائية في مختلف مجالات صناعة البترول والغاز وفرص توسع الشركات المصرية وزيادة مشروعاتها بالعراق بالإضافة إلى مناقشة عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فيما يتعلق بتطورات أسواق البترول العالمية.





وأكد "الملا" خلال اللقاء على أهمية التشاور والتنسيق المستمر لدعم التكامل والتعاون العربى المشترك ، مشدداً على أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين في مختلف مجالات الصناعة البترولية كأحد أهم العوامل التي تسهم في تقوية التعاون المصرى العراقى والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات المتاحة لدى الجانبين.





ومن جانبه أشاد الغضبان بالتعاون المثمر مع قطاع البترول ، مشيراً إلى أن السنوات الأخيرة شهدت المزيد من التعاون بين البلدين في مجال البترول والغاز وأن هناك المزيد من مجالات التعاون المقترحة والتي من الممكن أن تسهم في تحقيق الفوائد المشتركة للجانبين .











