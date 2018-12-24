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الراديو 9090 يطلق قناة "رعب كلام معلمين" على "اليوتيوب"

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 01:34 م
الراديو 9090 يطلق قناة رعب كلام معلمين على اليوتيوب
أحمد يونس
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الفجر الفني
 
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أطلق الراديو 9090 قناة جديدة عبر موقع "يوتيوب" تحمل اسم "رعب كلام معلمين"، ستكون متخصصة فقط لقصص الرعب التي يسردها الإعلامي أحمد يونس، في برنامجه الإذاعي "كلام معلمين"، وهذه القناة ستكون منفصلة عن قناة الراديو 9090 عبر "يوتيوب".


وتتضمن القناة الجديدة، أرشيف كل قصص الرعب القديمة، وسيضاف إليها القصص الجديدة بشكل مستمر.

وعن سبب إنشاء هذه القناة، قال أحمد يونس، إن إنشائها لتسهيل الوصول لمتابعي الرعب لأي قصة يريدون البحث عنها، وذلك لأن هناك جمهور يتابع الرعب فقط ويطلبون دوما تخصيص قناة خاصة به، وتتضمن قصص الرعب ومغامرات نادر فودة وملفات سرية من عالم ما وراء الطبيعة والميتافيزيقيا، وتجارب مرعبة حقيقية.


وحصل أحمد يونس، منذ أيام، على جائزة أفضل مذيع في استفتاء "دير جيست" وكذلك فاطمة مصطفى أفضل مذيعة، والراديو 9090 كأفضل محطة اذاعية.


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