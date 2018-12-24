"خنقه بقماشة حتى الموت".. تأجيل محاكمة المتهم بقتل مواطن بالمرج لـ21 مارس

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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة المتهم بقتل مواطن لسرقته بالمرج لجلسة 21 مارس لتعذر حضور المتهم.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، وعضوية المستشارين يسري محمد ذكري وأحمد إبراهيم محمد، وأمانة سر وائل عبد المقصود وسمير رزق.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم "محمود حسن" وشهرته محمود المصري "نقاش"، بقتل المجني عليه محمود محمد، مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وتوجه إلى مسكنه، وما أن ظفر به حتى طرحه أرضا فسقط على قطع من الزجاج، ووالى عليه الاعتداء، بأن أطبق بقطعة من قماش حول رقبته قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته التي أودت بحياته.