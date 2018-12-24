ميجان ماركل تحذف هذه الصورة بسبب الملكة إليزابيث

كشفت صحيفة "ميل أون صنداي" سبب حذف الصورة المرفقة لدوقة ساسيكس ميجان ماركل خلال حضورها حفلة توزيع جوائز الموضة في لندن، والتي ظهرت فيها مع مصممة دار "جيفنشي" كلير وايت كيلر، والممثلة روزاموند بايك.

ونقلت الصحيفة عن مصدر ملكي، قوله إن السبب الرئيس لحذف الصورة هو استعراض ميجان حملها، واعتمادها طلاء أظافر داكن تكرهه الملكة إليزابيث الثانية.

وأضاف المصدر: "لن يكون مفاجئاً إذا عُلِمَ أن دوقة ساسيكس نفسها هي من أصدرت أوامر بحذف الصورة من مواقع التواصل الاجتماعي".

وذكر موقع مجلة "جالا" بالنسخة الفرنسية أن حساب ميغان على "إنستجرام" أعيد فتحه لبعض الوقت أخيراً قبل أن يعاد إقفاله، مع تبرير للقصر الملكي يشير إلى أنه مجرد خطأ تقني.