كشف حساب تامر مصطفى مع فريق كوكاكولا بالدور الأول

نجح فريق كوكاكولا في اعتلاء قمة مجموعة القاهره بدوري الممتاز "ب" عقب ختام الدور الأول للموسم الحالي، تحت قيادة فنية لتامر مصطفى وجهازه المعاون، ممدوح عبد الحى، وهيثم ابراهيم، صبحي توفيق مدرب الحراس، ونبيل ابراهيم مدير كوره، أيمن عبد القادر المدير الإداري، سيد سلطان طيب الفريق، وسيف الدين مجدى أخصائي علاج طبيعي، ومجدي اسماعيل مشرف على الفريق.





حصل لاعبو كوكاكولا على 27 نقطة، من 13 مباراة، بعدما حققوا الفوز في 8 لقاءات، حيث حقق الفريق 5 إنتصارات على ملعبه بالتغلب على الشمس 0/5 وسيراميكا 0/1 والنصر 1/2 وأبى صقل 0/2 وعلى السويس 0/1.





كما حقق كوكاكولا الفوز خارج ملعبه في 3 مباريات على حساب دمياط وبورتو 1/2، وعلى الزرقا 0/2 بعد اعتماد نتيجه المباراه بعد انسحاب فريق الزرقا وكانت النتيجة 0/1.





تعادل الفريق في 3 مباريات، حيث تعادل على ملعبه سلبياً مع إف سى مصر وجمهورية شبين، مقابل تعادل إيجابي وحيد كان خارج الديار مع المريخ 2/2.





وتلقى كوكاكولا الهزيمة مرتين، الأولى على ملعبه أمام القناه بهدفين نظيفين، وخارج ملعبه أمام الترسانه بهدفين مقابل هدف، سجل لاعبوه كوكاكولا 19هدف بعد احتساب فوز اعتباري في مباراة الزرقا، وبلغت عدد الاهداف التي سجلت في مرماه 9 أهداف.





يتقدم الهدفين حسام عبد الواحد برصيد 6 أهداف، يليه أحمد كمال 4 أهداف، ثم جابر سالم 3 أهداف، واسلام عادل كانو "هدفين"، وهدف لكلا من أحمد حسن وخالد صلاح ومدافع أبى صقل مهاب على، فى مرماه.





أبرز اللاعبين علاء إبراهيم حارس مرمى، وجابر سالم وأحمد كمال وحسام عبد الواحد وايمانويل أودى.