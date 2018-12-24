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"الرياضة" تواصل فعاليات مبادرة "علشان بكرة" بمركز شباب كفر الولجا بكفر شكر (صور)

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 01:19 م
الرياضة تواصل فعاليات مبادرة علشان بكرة بمركز شباب كفر الولجا بكفر شكر (صور)
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محمد نبيل
 
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نظمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، فعاليات مبادرة "علشان بكرة" لليوم التاسع للطلائع بمركز شباب كفر الولجا بإدارة شباب كفر شكر، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة والدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، ووبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة ووليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة.

وقام بالتدريب أحمد محمد إبراهيم بكر، المدرب المعتمد لدى وزارة الشباب والرياضة، وذلك للتثقيف المالي للطلائع والذي يهدف إلى تشجيع الطلائع على الادخار والرغبة في استثمار مدخراتهم على نحو يحقق لهم أهدافا اكبر،كما يساعد البرنامج الطلائع على فهم معنى التخطيط للمشروعات والأعمال.
"الرياضة" تواصل فعاليات مبادرة "علشان بكرة" بمركز شباب كفر الولجا بكفر شكر (صور)
"الرياضة" تواصل فعاليات مبادرة "علشان بكرة" بمركز شباب كفر الولجا بكفر شكر (صور)
"الرياضة" تواصل فعاليات مبادرة "علشان بكرة" بمركز شباب كفر الولجا بكفر شكر (صور)
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