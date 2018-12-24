توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء وحدة محلية بدمياط (صور)

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وقعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء يسرى عبد الله رئيس هيئة الأبنية التعليمية بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع إنشاء الوحدة المحلية بقرية الزهراء، وعمل التصميمات والرسومات الهندسية والجسات الخاصة بالوحدة المحلية بقرية العباسية.



وأشارت المحافظ إلى أن البروتوكول يهدف إلى الاستفادة من خبرات الهيئة فى تنفيذ هذه الأعمال وذلك وفقا لنص المادة رقم ٧٨ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات التى تنظمها الجهات العامة مضيفة أن مدة تنفيذ جميع الأعمال موضوع البروتوكول ستة أشهر شاملة جميع مراحل التنفيذ.



وعلى هامش توقيع البروتوكول، أوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم عقد اجتماع مع اللواء يسرى عبد الله لمناقشة احتياجات المحافظة من أعمال صيانةو إحلال وتجديد وكذلك إنشاء جديد لعدد من المدارس